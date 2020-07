Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bras de fer XXL dans les dossiers Koulibaly et Skriniar ?

Publié le 6 juillet 2020 à 18h15 par La rédaction

Annoncés dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar feraient finalement l’objet d’une grosse lutte entre deux cadors anglais.

À la recherche d’un nouveau défenseur central pour pallier au départ de Thiago Silva en fin de contrat, Leonardo, le directeur sportif du PSG, multiplie les pistes pour trouver la perle rare. Avec seulement Presnel Kimpembe et Marquinhos, le PSG doit recruter un nouveau défenseur pour renforcer son équipe afin de remplir les différents objectifs de la prochaine saison. Parmi les nombreuses pistes qu’étudie Leonardo, deux sortent du lot et elles se trouvent en Italie : Kalidou Koulibaly (Naples) et Milan Skriniar (Inter Milan). Deux pistes onéreuses qui seraient sur le point d'échapper à Leonardo…

Duel de Manchester pour Koulibaly et Skriniar ?