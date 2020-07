Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé pour Koulibaly ?

Publié le 5 juillet 2020 à 22h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait des vues sur Kalidou Koulibaly. Néanmoins, Pep Guardiola serait déjà parvenu à se mettre d’accord avec le joueur du Napoli…

À la fin de la saison, Thiago Silva quittera le PSG après huit ans de bons et loyaux services. Le capitaine parisien, dont le contrat aura expiré, laissera un vide au sein de l’effectif du champion de France. Qui pourrait remplacer O Monstro ? Et pourquoi pas le roc du Napoli ? À 29 ans, Kalidou Koulibaly est l’un des meilleurs défenseurs centraux en activité. Cependant, le PSG n’est pas seul dans la course à la signature de Koulibaly. D’après les informations divulguées outre-Manche, Manchester City serait aussi sur le coup et aurait d’ailleurs pris le PSG de vitesse.

Guardiola déjà d’accord avec Koulibaly ?