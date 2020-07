Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro... Bartomeu annonce un été particulier !

Publié le 7 juillet 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Invité à commenter les ambitions du FC Barcelone pour cet été, Josep Maria Bartomeu s'est montré très clair et cela s'annonce plutôt calme du côté catalan puisqu'aucun gros transfert n'est attendu.

Le FC Barcelone est régulièrement cité dans plusieurs dossiers. Et pourtant, les finances catalanes ne sont pas au beau fixe, ce qui ne laisse pas présager d'un grand mercato. Le deal impliquant Miralem Pjanic et Arthur Melo est d'ailleurs assez significatif des problèmes du Barça contraint de vendre le milieu de terrain brésilien afin d'équilibrer ses comptes. Par conséquent, malgré les ambitions du club blaugrana , le recrutement ne s'annonce pas nécessairement clinquant, une fois n'est pas coutume. Et Josep Maria Bartomeu l'a confirmé au micro de la RAC1 .

Neymar et Lautaro, ça se complique

Ainsi, le président du FC Barcelone a commencé par mettre fin au fantasme d'un de Neymar : « C'est très peu probable parce que la situation économique est très compliquée dans les grands clubs ». L'autre priorité annoncée du Barça est Lautaro Martinez, mais Josep Maria Bartomeu se montre moins loquace dans ce dossier : « Nous parlerons du recrutement lorsque la saison sera terminée. En ce moment nous sommes concentrés sur la Liga et la Ligue des Champions . » Par conséquent, les Catalans ne devraient pas réaliser de grosses transactions. « J'ai déjà dit que ce serait un été pour les échanges, et certains ont déjà eu lieu. Ce sera très compliqué de réaliser de gros transferts. C'est peu probable compte tenu de la situation économique des clubs qui doivent s'adapter à la nouvelle situation », assure Bartomeu avant de rappeler que le Barça attend des renforts puisque Pedri et Francisco Trincao débarqueront à la fin de la saison : « L'effectif a déjà été renforcé. L'association entre les vétérans et les jeunes peut porter ses fruits. Nous avons recruté Trincao et Pedri, qui brillent actuellement dans leurs équipes . »

L'éclaircie Messi