Mercato - Barcelone : Bartomeu règle un dossier brûlant !

Publié le 7 juillet 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Depuis la reprise de la Liga, le FC Barcelone traverse une période plus que délicate et voit filer le Real Madrid vers le titre. Une situation qui laisse déjà planer le doute pour l'avenir de Quique Setién. Mais Josep Maria Bartomeu se montre catégorique dans ce dossier.

Rien ne va plus pour le FC Barcelone. En tête de la Liga avant la reprise du Championnat, le club blaugrana a complètement laisser filer son avance. En effet, pendant que le Real Madrid enchaîne les victoires, le Barça a connu quelques coups d'arrêt. En sept rencontres disputées depuis la reprise, les Catalans ont ainsi concédé trois nuls face au FC Séville (0-0), au Celta Vigo (2-2) puis à l'Atlético de Madrid (2-2). Au-delà des résultats, c'est le fond de jeu pratiqué par les joueurs de Quique Setién qui inquiète. A tel point que seulement quelques mois après son arrivée en janvier dernier, le technicien espagnol est déjà sur la sellette. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Barça a même déjà contacté Ronald Koeman, dont le nom avait circulé cet hiver pour remplacer Ernesto Valverde. Josep Maria Bartomeu s'est ainsi confié sur cette situation.

Setién va continuer

Présent au micro de RAC1 , le président du FC Barcelone a ainsi tenu à confirmer Quique Setién dans ses fonctions : « Quique continuera. Je suis plutôt content de l'évolution que nous avons démontrée lors des matches malgré les résultats nuls. Durant les deux dernières rencontres, j'ai vu une meilleure image et j'espère que cela va se poursuivre. Si nous ne gagnons pas la Liga, il restera encore la Ligue des Champions . » Josep Maria Bartomeu fait notamment référence à la probante victoire du Barça contre Villarreal (4-1), probablement le meilleur match de l'ère Setién. Une progression qui conforte le président blaugrana dans son choix de s'être séparé d'Ernesto Valverde en janvier dernier alors que le Barça était leader de la Liga : « Je ne regrette pas d'avoir licencié Valverde. Il fallait redonner de l'allant à l'équipe et au vestiaire. Setién est un fervent défenseur du modèle du Barça et il possède l'adn qui convient pour le club. Il a apporté un nouvelle ère et des nouvelles idées. Il travaille beaucoup . » Et Xavi dans tout ça ?

