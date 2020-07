Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Quique Setien sur son avenir !

Publié le 4 juillet 2020 à 16h00 par A.D.

Alors que les derniers résultats du FC Barcelone laissent à désirer, Quique Setién risquerait de plus en plus sa place. Interrogé sur son avenir, le coach du Barça a lâché ses vérités.

Quique Setién finira-t-il la saison avec le FC Barcelone ? Sera-t-il encore là la saison prochaine ? Depuis la reprise, le club catalan a déjà perdu six points précieux dans la course pour le titre. Incapable de l'emporter face au FC Séville, le Celta Vigo et l'Atlético, le Barça est à quatre unités du Real Madrid alors qu'il ne reste plus que cinq rencontres à jouer en Liga. Une situation qui pourrait coûter la tête de Quique Setién. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le coach du FC Barcelone s'est prononcé sur son avenir.

«Je ne passe pas une minute à écouter ou à lire...»