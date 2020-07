Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu monte au créneau pour l’avenir de Setien !

Publié le 6 juillet 2020 à 9h30 par T.M.

Ces derniers jours, Quique Setien a vu son avenir sur le banc du FC Barcelone être constamment remis en question. De quoi faire réagir Josep Maria Bartomeu, président du club catalan.

Ce dimanche, le FC Barcelone s’est joliment imposé sur la pelouse du Villarreal (1-4). Une belle prestation des Blaugrana qui pourrait bien donner un peu d’air à Quique Setien. En effet, dernièrement, l’entraîneur du Barça était fragilisé à son poste et les rumeurs concernant un possible départ en fin de saison étaient nombreuses. Arrivé en janvier dernier, Setien pourrait déjà faire ses valises alors que le nom de Xavi, actuel technicien d’Al Sadd, revient avec insistance. Mais un départ n’est pas encore acté et Josep Maria Bartomeu a tenu à voler au secours de son entraîneur.

« Il a notre totale confiance »