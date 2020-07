Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce du Barça sur un retour de Neymar !

Publié le 7 juillet 2020 à 10h45 par A.M.

Malgré l'insistance de média espagnol concernant un possible retour de Neymar au FC Barcelone cet été, Josep Maria Bartomeu se montre très pessimiste quant à l'éventualité de rapatrier le numéro 10 du PSG.

Il y a tout juste un an, le feuilleton Neymar était au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le Brésilien souhaitait quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone, deux ans après son départ. Toutefois, malgré de longues négociations, le Barça n'a jamais réussi à tomber d'accord avec le club de la capitale, Leonardo se montrant inflexible malgré la possibilité de récupérer plusieurs joueurs catalans dans la transaction. Et alors que Neymar réalise une belle saison avec le PSG qui peut encore se terminer en apothéose, la presse espagnole a récemment relancé son feuilleton, insistant une nouvelle fois sur la possibilité d'un retour au Barça.

Bartomeu ne croit pas au retour de Neymar...