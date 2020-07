Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est clair pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 7 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Lionel Messi serait actuellement en négociations avec le FC Barcelone pour la prolongation de son contrat, et le président catalan Josep Maria Bartomeu semble très confiant sur l’issue de ce dossier.

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi (33 ans) a longtemps été annoncé sur le départ dès cet été, lui qui disposerait d’une clause dans son contrat actuel pour ne pas honorer sa dernière année de contrat. Finalement, selon les dernières tendances, Messi négocierait actuellement avec le Barça pour une prolongation de ce bail, et Josep Maria Bartomeu a fait une grosse annonce à ce sujet dimanche soir dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

« Messi veut rester et finir sa carrière ici »