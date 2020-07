Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a recalé plusieurs profils pour remplacer Zubizarreta !

7 juillet 2020

Alors qu'il n'a toujours pas déniché son directeur du football, Jacques-Henri Eyraud ne manque pourtant pas de prétendants. Mais pour le moment, il a repoussé différents profils.

C'est le dossier prioritaire de Jacques-Henri Eyraud. Après avoir déniché son directeur général avec Hugues Ouvrard, le président de l'OM est désormais en quête d'un directeur du football censé prendre la succession d'Andoni Zubizarreta avec des fonctions élargies. Mais alors que plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, aucun nouveau dirigeant n'a débarqué à ce poste. Olivier Pickeu ou encore Pep Segura ont été annoncés comme les principaux candidats, mais en attendant, l'OM a refusé plusieurs profils.

Ravanelli et Serra Ferrer pas retenus