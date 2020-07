Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour l'arrivée d'Olivier Pickeu ?

Publié le 7 juillet 2020 à 13h15 par A.M.

En quête du successeur d'Andoni Zubizarreta, l'OM a notamment songé à Olivier Pickeu. Mais l'ancien dirigeant d'Angers s'éloigne de la Canebière.

Cela fait désormais quasiment deux mois que l'Olympique de Marseille est en quête d'un nouveau dirigeant pour remplacer Andoni Zubizarreta. En effet, alors que Jacques-Henri Eyraud a déniché son directeur général avec Hugues Ouvrard, pour le moment, le président de l'OM cherche toujours son équivalent sportif, à savoir un directeur du football qui aura des fonctions élargies par rapport à Andoni Zubizarreta. Pour cela, les Olympiens ont mandaté le cabinet de chasseurs de tête CAA Sports qui avait notamment coché le nom d'Olivier Pickeu, longtemps annoncé comme le plus proche d'obtenir le poste.

Pickeu s'éloigne