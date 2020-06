Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Pickeu en rajoute une couche sur l'OM !

Publié le 30 juin 2020 à 13h45 par La rédaction

Alors qu’il est l’une des pistes de l’OM pour le poste de directeur du football, Olivier Pickeu assure qu’il n’a jamais rencontré Jacques-Henri Eyraud.

Toujours à la recherche d’un « Head of Football », Jacques-Henri Eyraud n'a toujours pas avoir trouvé l’homme qui viendra remplacer Andoni Zubizarreta. Parmi tous les noms associés à ce poste, un a pris plus d’ampleur que les autres ces dernières semaines, celui d’Olivier Pickeu. L’ancien manager du SCO d'Angers était annoncé comme la piste la plus sérieuse de Jacques-Henri Eyraud. Mais les discussions entre l’ex-manager angevin et la direction de l’OM semblent être particulières. D’autant plus que Pickeu serait en pleine réflexion.

« Je n’ai jamais rencontré le président de l’OM »