Mercato - OM : Pickeu met les choses au clair pour la succession de Zubizarreta !

Publié le 29 juin 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que l’OM cherche toujours activement le successeur d’Andoni Zubizarreta, Olivier Pickeu, annoncé dans le viseur du club, a mis les choses au clair sur le sujet.

Les semaines passent et alors que le mois de juillet se profile, l’OM n'a toujours pas trouvé le fameux Head of Football qu’il recherche depuis le départ d’Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier. Des noms ont pourtant été annoncés mais les recherches semblent patiner. Olivier Pickeu fait partie des profils étudiés par la direction olympienne. L’ancien directeur sportif du SCO d’Angers a même été auditionné par une agence mandatée par l’OM mais rien ne se serait concrétisé ensuite. Une rencontre a pourtant été annoncée entre Jacques- Henri Eyraud et Olivier Pickeu, mais celle-ci n’aurait jamais eu lieu.

Olivier Pickeu réfléchit encore pour son avenir