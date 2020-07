Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du transfert de Mbappé déjà connue ?

Publié le 7 juillet 2020 à 14h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid rêve toujours de Kylian Mbappé, Florentino Pérez pourrait finalement prendre son mal impatience avant d'enrôler l'attaquant du PSG suite à la crise du Covid-19.

Tout proche de récupérer Kylian Mbappé en 2017 après son année exceptionnelle à l'AS Monaco, le Real Madrid s'est finalement fait doubler par le PSG, mais Florentino Pérez n'a pas oublié pour autant le natif de Bondy. Ce dernier a confirmé dans la capitale française toutes les promesses placées en lui et se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les convoitises. Le PSG cherche alors à prolonger son joyau, actuellement sous contrat jusqu'en 2022, mais Kylian Mbappé aurait visiblement d'autres plans pour son avenir et n'aurait toujours pas donné suite aux approches de sa direction. De quoi placer le Real Madrid en position de force, même si la date précise de l'offensive merengue reste incertaine.

Pas de transfert en 2021 non plus ?