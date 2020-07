Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann aurait les idées claires pour l’avenir !

Publié le 8 juillet 2020 à 6h15 par T.M.

Face aux dernières difficultés d’Antoine Griezmann, l’avenir du joueur du FC Barcelone a dernièrement été remis en question. Pourtant, pour le Français, il n’y aurait aucun départ au programme.

Le FC Barcelone a-t-il enfin trouvé la solution avec Antoine Griezmann ? Dans un rôle plus axial et libre, le Français a retrouvé le sourire contre Villarreal avec une performance aboutie, ponctuée d’une magnifique réalisation. C’est donc sur le terrain que le champion du monde a répondu à ses détracteurs. Cela faisait, en effet, plusieurs semaines que les interrogations se multipliaient autour de Griezmann. D’ailleurs, face aux difficultés de l’ancien de l’Atlético, certains l’envoyaient déjà loin de la Catalogne, un an seulement après son arrivée. Pourtant, malgré cette situation, le natif de Mâcon n’aurait qu’une idée en tête.

« Il est décidé à s’imposer dans cette équipe »