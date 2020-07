Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout le malaise Griezmann provoqué par une star du PSG ?

Publié le 7 juillet 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Recruté par le FC Barcelone pour 120M€ l’été dernier, Antoine Griezmann peine à retrouver son meilleur niveau en Catalogne, et ce choix de carrière suscite désormais de grandes interrogations. Pourtant, au départ, l’international français avait été recruté dans l’optique de faire oublier Neymar avec son exil au PSG…

Lors du mercato estival 2017, le FC Barcelone perdait très gros à cause du PSG qui avait décidé de payer le montant de la clause libératoire de Neymar (222M€) pour recruter l’attaquant brésilien et en faire le joueur le plus cher de l’histoire du marché des transferts. Alors orphelin de Neymar, le Barça a tenté plusieurs opérations très couteuses pour assurer sa succession avec Ousmane Dembélé puis Philippe Coutinho. En vain. Et c’est alors que le club blaugrana a tenté, à l’été 2019, un coup qui était envisagé de longue date avec Antoine Griezmann.

« L’ombre de Neymar plane encore »

Gérard Lopez, ancien milieu de terrain du FC Barcelone, se prononce à ce sujet dans les colonnes de France Football et assure que l’arrivée d’Antoine Griezmann a un lien direct avec le départ de Neymar pour le PSG, deux ans auparavant : « Le système de jeu du Barça n’a rien à voir avec celui qu’il a connu à l’Atletico, où il était habitué à évoluer autour d’un attaquant de pointe. Il serait plus performant juste derrière Luis Suarez, tandis que Messi rayonnerait tout autour. Mais, dans une autre position, il ne peut exprimer ses qualités (…) Il a beaucoup de pression sur les épaules car le club a déboursé 120 M€ pour lui, toujours avec l’idée de remplacer Neymar, après les échecs de Coutinho et Dembélé. On en attend bien plus de lui pour faire oublier Neymar, dont l’ombre plane encore », explique l’ancien joueur du Barça.

