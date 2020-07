Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera fait une énorme annonce sur l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 7 juillet 2020 à 12h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé et Neymar continuent d'être au cœur des rumeurs de transfert, Ander Herrera n'imagine absolument pas les deux stars quitter le PSG cet été.

Arrivés au PSG en 2017, Kylian Mbappé et Neymar ont fait entrer le club de la capitale dans une autre dimension sur le plan marketing, avant peut-être d'en faire de même sur le plan sportif. Les deux attaquants affichent des statistiques impressionnantes, d'autant que Neymar n'a subi aucune blessure majeure cette saison. De quoi susciter l'intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid. Les Blaugrana souhaiteraient toujours rapatrier l'international auriverde tandis que le club de Zinedine Zidane rêverait de mettre la main sur le champion du monde français. Néanmoins, Ander Herrera estime que ses deux coéquipiers n'ont aucune chance de quitter le PSG cet été.

« Je ne pense pas que le Real Madrid et le FC Barcelone puissent réaliser une opération de ce calibre »