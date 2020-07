Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit un message fort d'une pépite !

Publié le 8 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Après avoir prolongé à l’Olympique de Marseille, Marley Aké (19 ans) s’est prononcé sur ses objectifs personnels et sur sa progression dans le club marseillais.

Même si l’Olympique de Marseille est toujours privé d’un directeur du football, la direction olympienne a lancé son mercato. L’OM a fait signer des contrats professionnels à plusieurs de ses minots, à l’image d’Ugo Bertelli puis a levé l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez. Jacques-Henri Eyraud a ensuite prolongé le contrat de Dimitri Payet de deux saisons et par la suite, ceux de Lucas Perrin et de Marley Aké. Ce dernier avait été lancé dans le grand bain par André Villas-Boas au cours de la dernière saison et avait réalisé plusieurs prestations convaincantes pour un joueur de 19 ans. L’attaquant marseillais, capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, se voit rester sur le long terme à l'OM.

« Je veux me faire une place »