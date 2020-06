Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite de Villas-Boas qui justifie un choix fort pour son avenir !

Publié le 19 juin 2020 à 1h45 par T.M.

A bientôt 17 ans, Ugo Bertelli vient de signer son premier contrat pro avec l’OM et ce malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Un choix justifié par le principal intéressé.

Alors qu’Isaac Lihadji quittera prochainement l’OM pour le LOSC, le club phocéen a pris les choses en main pour éviter de voir à nouveau les pépites de son centre de formation filer avant de signer pro. C’est ainsi que ces derniers jours, plusieurs talents marseillais ont ainsi paraphé un premier contrat pro. Cela a notamment été le cas d’Ugo Bertelli. A 16 ans, le milieu de terrain est d’ailleurs annoncé comme l’un des plus grands talents de cette prometteuse génération, certains le comparant même à Valentin Rongier. Bertelli va donc continuer sa progression avec l’OM, lui qui aurait pourtant pu rejoindre un plus grand club européen. En effet, certains étaient à l’affût à l’instar du Milan AC.

« C’est le club où je suis depuis petit »