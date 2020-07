Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette vieille connaissance que Villas-Boas veut attirer à l’OM...

Publié le 8 juillet 2020 à 0h45 par A.C.

André Villas-Boas, coach de l’Olympique de Marseille, aimerait attirer l’un de ses anciens joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg.

L’Olympique de Marseille est au cœur de la tempête. Plus de directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, des rumeurs de possible revente et un retour en Ligue des Champions qu’il va falloir préparer, avec un effectif conséquent. Pape Gueye est arrivé, mais André Villas-Boas ne serait pas satisfait. A en croire L’Équipe , le coach de l’OM aurait pris en main les choses pour le mercato et aurait dressé une liste d’une quinzaine de noms, qui pourraient être utiles à l’équipe.

Villas-Boas souhaiterait attirer Maurício à l’OM