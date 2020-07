Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'hallucinante proposition de Simeone pour James Rodriguez !

Publié le 7 juillet 2020 à 21h30 par B.C.

Après son échec l'été dernier, l'Atlético de Madrid lorgnerait toujours James Rodriguez, mais les Colchoneros souhaiteraient récupérer gratuitement le joueur du Real Madrid.

Impressionnant à l'AS Monaco, éblouissant lors du Mondial 2014, James Rodriguez est aujourd'hui en perdition au Real Madrid. Après un prêt de deux années au Bayern Munich, l'international colombien n'est pas parvenu à s'imposer aux yeux de Zinedine Zidane cette saison, et il est difficile d'envisager le milieu de terrain enchaîner une nouvelle saison dans ces conditions. Un départ serait alors à l'ordre du jour, et l'Atlético de Madrid serait toujours intéressé, mais à une seule condition.

L'Atlético voudrait James Rodriguez... pour 0€