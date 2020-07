Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte serait grande ouverte pour Moussa Dembélé !

Publié le 7 juillet 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors que Moussa Dembélé serait sur les tablettes du PSG, un départ de l'attaquant de l'OL devrait bien être à l'ordre du jour cet été.

Si le PSG a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi au poste d’avant-centre, le PSG pourrait ne pas s’arrêter là dans le secteur offensif. En effet, avec les départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting en fin de saison, le poste de buteur se retrouve affaibli quantitativement. Pour pallier ces départs, Leonardo songerait notamment à recruter Moussa Dembélé. L’attaquant de Rudi Garcia, qui a réalisé une bonne saison avec l’OL, plairait au directeur sportif parisien. Et le PSG aurait toutes les raisons d'y croire pour Dembélé...

L’OL se prépare à un départ de Moussa Dembélé