Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL du Barça bloquée par José Mourinho ?

Publié le 7 juillet 2020 à 19h30 par T.M.

Pour la saison prochaine, le FC Barcelone pourra compter sur le renfort de Miralem Pjanic. Mais en Catalogne, on chercherait encore à amener du sang neuf, regardant pour cela notamment du côté de Tottenham. Toutefois, l’obstacle José Mourinho pourrait bien mettre à mal les plans des Blaugrana. Explications.

A l’instar de plusieurs clubs en Europe, le FC Barcelone n’a pas été épargné par la crise financière provoquée par le coronavirus. Avec des moyens réduits, le club catalan a dû revoir ses plans pour cet été, mettant notamment de côté la possibilité de faire revenir Neymar. Néanmoins, les ambitions sont toujours là. Et après avoir acté le renfort de Miralem Pjanic, qui a été échangé avec Arthur Melo, les Blaugrana travailleraient toujours sur le renfort de Lautaro Martinez. Actuel attaquant de l’Inter Milan, l’Argentin est perçu comme le successeur de Luis Suarez en Catalogne. Une liste de renforts qui ne s’arrêterait toutefois pas là. En effet, dernièrement, L’Equipe assurait que le FC Barcelone maintiendrait notamment les contacts pour Tanguy Ndombele, dont la situation avec José Mourinho à Tottenham est plus compliquée que jamais.

Le Barça pense bien à Ndombele…

Un an seulement après son arrivée à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait donc se relancer loin de Londres. Et selon les dernières informations de l’ Evening Standard , le joueur de Tottenham verrait d’un bon oeil un départ vers le FC Barcelone. Comme le précise le média britannique, c’est actuellement Eric Abidal qui gèrerait ce dossier, voulant notamment profiter de sa bonne relation avec l’ancien joueur de l’OL. Intéressés par Ndombele, les Blaugrana envisageraient également de proposer un prêt si les Spurs venaient à refuser une vente de l’international français. Et il semblerait que du côté de Tottenham, le milieu de terrain de 23 ans ne soit pas sur la liste des départs. En effet, malgré la situation actuelle de Tanguy Ndombele avec José Mourinho, un départ ne serait pas à l’ordre du jour.

… et aussi à Ryan Sessegnon !