Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux gros dossiers de Leonardo très compromis...

Publié le 7 juillet 2020 à 20h30 par A.C.

Cet été, Leonardo semble prêt à se servir du côté de son ancien club du Milan AC, pour renforcer le Paris Saint-Germain. Mais les choses ne devraient pas se passer comme prévu...

Depuis qu’il est arrivé au Paris Saint-Germain, en 2011, Leonardo a souvent regardé du côté de la Serie A pour son recrutement. Ça a été le cas avec Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic ou encore Javier Pastore et Marco Verratti, les premiers gros coups du Brésilien au PSG. Il n’a pas perdu ses vieilles habitudes, puisqu’il lorgnerait encore plusieurs joueurs du championnat italien. Selon nos informations, c’est le cas avec Theo Hernandez, qui n’est toutefois pas attiré par le projet parisien. Du côté de Doha on pousserait pour un autre joueur du Milan AC, puisque nous vous parlions le 18 juin du fort intérêt du PSG pour Ismaël Bennacer. Ce dernier est un profil très intéressant pour le milieu parisien et le média algérien Compétition a révélé qu’un contrat en or l’attendrait à Paris. Mais les choses ne devraient pas se passer comme prévu...

Peine perdue pour Bennacer et Hernandez ?

Au sein du Milan AC, on ne semble pas du tout vouloir se séparer d’Ismaël Bennacer et de Theo Hernandez, arrivés tous les deux au club l’été dernier. D’après les informations de Sky Sport , les deux joueurs auraient été promis à Ralf Rangnick le futur manager milanais, pour la saison prochaine. L’Allemand vient à Milan pour construire un projet basé sur des jeunes et avec leurs 22 ans, les deux ont le profil parfait. D’ailleurs, si Bennacer ne semble pas insensible aux sirènes du PSG, ce n’est pas le cas de Theo Hernandez. Nous vous avons en effet expliqué que le latéral gauche ne souhaite pas rejoindre Paris et il l’a lui-même confirmé récemment, lors d’un entretien accordé à Onda CERO . « Je dois continuer comme ça, et ensuite nous verrons ce qui se passe » a expliqué Hernandez. « À Milan, je suis heureux et je veux rester ici ».

Milinkovic-Savic et Pellegrini, les pistes chaudes de Leonardo ?

Sur quelles solutions pourrait donc se tourner Leonardo ? La première et non des moindres, est Sergej Milinkovic-Savic. Ces dernières semaines, nous vous avons révélé que le milieu de la Lazio est la grande priorité de Leonardo, même si le club italien se montre très gourmand. De l’autre côté, le poste de latéral gauche semble bien fourni, surtout depuis la prolongation de Layvin Kurzawa. Pourtant, il y aurait l’intention de la part de Thomas Tuchel de faire jouer Juan Bernat plus haut sur le terrain. Ainsi, selon nos informations, le PSG s’intéresse à Luca Pellegrini, actuellement prêté par la Juventus à Cagliari.