Mercato - PSG : Leonardo riposte après l'énorme sortie de Juninho sur Neymar !

Publié le 7 juillet 2020 à 19h45 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, ne semble pas du tout avoir apprécié la sortie de son homologue lyonnais Juninho, sur Neymar.

On assiste à une nouvelle passe d’arme entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Lors d’un entretien accordé au Guardian , Juninho a évoqué la mentalité des footballeurs brésiliens et a pris comme exemple le feuilleton Neymar, qui souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver le FC Barcelone. « Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange » a expliqué le directeur sportif de l’OL. « C'est tout simplement ce qu'il a appris. Je dois faire la différence entre Neymar en tant que joueur et Neymar en tant que personne. En tant que joueur, il est dans le top 3 mondial, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Il est rapide, coriace, peut marquer et faire des passes décisives comme un vrai numéro 10. Mais en tant que personne, je pense qu'il est coupable parce qu'il a besoin de se remettre en question et de grandir ».

« Je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club »