Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juninho fracasse totalement Neymar !

Publié le 7 juillet 2020 à 15h45 par A.M.

Interrogé dans les colonnes du Guardian sur différents sujets concernant le football ou la société, Juninho a pointé du doigt le comportement de Neymar.

En plus d'être un ancien footballeur renommé et aujourd'hui directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho est également très engagé en politique. Opposé au président brésilien Jair Bolsonaro, l'ancien milieu de terrain de la Seleçao prend régulièrement position sur des sujets sociétaux qui frappent le Brésil, notamment le racisme qu'il a évoqué dans un entretien accordé au Guardian . Interview au cours de laquelle Juninho a également évoqué des sujets directement liés au football, comme l'argent. « Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent, mais en Europe, ils ont une mentalité différente. Inconsciemment, j'ai fait mon plan de carrière parce que je voulais aller dans un autre grand club au Brésil, et pas seulement pour faire du sport. On m'a appris à aller vers qui me paierait le plus. C'est la voie brésilienne », lance Juninho dans des propos rapportés par Foot Mercato , avant de prendre en exemple Neymar qui a rejoint le PSG en 2017.

«Il est venu au PSG juste à cause de l'argent»