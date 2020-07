Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone très bien positionné sur une piste de Leonardo ?

Publié le 7 juillet 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de plusieurs grosses cylindrées européennes comme le PSG et le Real Madrid, Matteo Guendouzi pourrait finalement prendre la direction du FC Barcelone s’il venait à quitter Arsenal cet été.

« Un départ de Matteo Guendouzi ? Comme je l'ai déjà dit, peu importe le problème interne que nous rencontrons, on le réglera en privé. Je n'en parlerai jamais en public. Si je pense qu'il sera toujours là la saison prochaine ? Je compte sur tous les joueurs qui sont ici », indiquait Mikel Arteta fin juin, laissant donc entendre qu’il ne souhaitait pas se séparer de Matteo Guendouzi (21 ans) cet été malgré leurs relations assez compliquées en interne du côté d’Arsenal. Un intérêt du PSG pour le jeune milieu de terrain français a récemment été évoqué par Téléfoot , et pourtant, c’est finalement un autre cador européen qui semble mieux engagé pour Guendouzi…

Barcelone fait partie des pistes les plus crédibles

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité, le FC Barcelone et le Real Madrid se penchent sur le profil du jeune milieu de terrain d’Arsenal et envisagent de le recruter durant le mercato estival. Et dans ses colonnes du jour, L’Equipe indique que le club barcelonais ferait effectivement partie des écuries les plus insistantes dans ce dossier. En clair, le PSG paraît désormais distance pour Guendouzi, mais le FC Barcelone pourrait finir par rafler la mise au détriment de Leonardo.

L’Inter et l’Atlético à l’affût…

Par ailleurs, le quotidien sportif indique que l’Inter et l’Atlético de Madrid, au même titre que le FC Barcelone, se montreraient très pressants en coulisses pour arracher la signature de Matteo Guendouzi. D’ailleurs, Arsenal espère récupérer au minimum 40M€ en cas de vente de l’ancien Lorientais, même si à ce jour, il paraît difficile d’affirmer que le joueur disposera d’un bon de sortie. Mais si tel était le cas, le PSG ne devrait pas être en mesure de l’attirer, contrairement au FC Barcelone qui devra vaincre la concurrence de l’Inter et de l’Atlético de Madrid pour attirer Guendouzi au Camp Nou.

Guendouzi attend un vrai challenge