Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur la situation de Neymar !

Publié le 7 juillet 2020 à 14h15 par B.C.

Régulièrement annoncé sur le départ, Neymar serait actuellement très heureux au sein du PSG comme l'a expliqué Ander Herrera.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar ne cesse d'être annoncé sur le départ. Un temps pisté par le Real Madrid, c'est maintenant le FC Barcelone qui rêverait de récupérer l'international brésilien depuis plus d'un an. Cependant, la crise du coronavirus devrait empêcher les Blaugrana de parvenir à leur fin. Mais alors que la presse espagnole continue d'assurer que Neymar verrait d'un bon œil son retour en Catalogne, Ander Herrera a annoncé sur la Onda Cero ce lundi soir que le numéro 10 du PSG était épanoui dans la capitale.

« Je vois un gars totalement impliqué »