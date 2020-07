Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une vente de l'OM ? La réponse !

Publié le 7 juillet 2020 à 12h45 par B.C. mis à jour le 7 juillet 2020 à 13h16

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant une possible vente de l'Olympique de Marseille, les derniers indices laisseraient plutôt penser le contraire. Explications.

L'annonce fracassante de Mourad Boudjellal concernant le projet de rachat de l'OM qu'il porte a relancé les rumeurs au sujet de l'avenir du club phocéen. Malgré tout, l'entourage de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont assuré que l'OM n'était pas à vendre. D'ailleurs, la direction prépare l'avenir en souhaitant réorganiser son organigramme avec un directeur du business et du football, et en sécurisant l'avenir de certains cadres, à l'instar de Dimitri Payet et peut-être même Steve Mandanda dans les prochaines semaines. Une stratégie à l'opposé de ce qui se fait lorsqu'un club est en vente comme l'explique à France Football Lionel Maltese, qui avait travaillé sur l'audit de l'OM lorsque Robert Louis-Dreyfus souhaitait se séparer du club.

« Une vente de l'OM ? Je ne vois aucun signal de ce genre, au contraire »