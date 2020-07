Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros retournement de situation pour une piste de Puel ?

Publié le 7 juillet 2020 à 11h15 par La rédaction

Ciblé par l'ASSE et annoncé très proche du Stade Brestois ces derniers jours, Adrian Grbic (23 ans) pourrait finalement quitter Clermont pour rejoindre le FC Lorient.

Recruté par Clermont l’été dernier en provenance du SCR Altach (Autriche), Adrian Grbic (23 ans) a réussi sa première saison en France. Auteur de 17 buts et de 4 passes décisives en Ligue 2, l’attaquant autrichien attire les convoitises de nombreux clubs de Ligue 1, comme l’avait révélé le président du club clermontois Ahmet Scheafer. Alors qu’il est pisté par l’Olympique de Marseille, Brest, Lens ou encore l’AS Saint-Etienne, l’Autrichien semblait filer sous le nez de Claude Puel et se diriger vers le Stade Brestois. Mais la situation aurait grandement changé…

Grbic finalement vers Lorient ?