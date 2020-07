Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Du lourd pour Alexandre Lacazette ?

Publié le 7 juillet 2020 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 7 juillet 2020 à 9h56

L’Inter Milan, la Juventus et l’Atletico Madrid auraient débuté les discussions pour tenter de recruter l’attaquant des Gunners, Alexandre Lacazette (29 ans).