Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouvel indice sur le départ de Stéphane Ruffier ?

Publié le 7 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Stéphane Ruffier n’entre plus dans les plans de Claude Puel à l’ASSE. Et un nouvel indice pourrait bien rapprocher le portier de la porte de sortie…

Claude Puel l’a clairement annoncé, la saison prochaine, c’est Jessy Moulin qui sera le numéro 1 dans les buts de l’ASSE. Dans le Forez, l’entraîneur des Verts ne compte donc plus sur Stéphane Ruffier après l’avoir déjà écarté lors des dernières rencontres. La question est désormais de savoir si l’international français acceptera de jouer les doublures toute la saison. Un départ pourrait finalement se rapprocher pour Ruffier, lui qui n’a plus qu’un an de contrat à l’ASSE. Souvent annoncé partant, le portier de 33 ans pourrait donc enfin partir et ce dernier choix de Puel pourrait bien confirmer cette tendance.

Bajic, futur numéro 2 ?