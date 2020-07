Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera fait passer un message à Leonardo pour son avenir !

Publié le 7 juillet 2020 à 15h15 par B.C.

Malgré une première saison compliquée au PSG, Ander Herrera n'envisage absolument pas de quitter le club de la capitale cet été.

En fin de contrat l'été dernier avec Manchester United, Ander Herrera a décidé de rejoindre le PSG. La première saison de l'Espagnol a toutefois été délicate en raison de plusieurs blessures, l'obligeant à ne disputer que 18 rencontres toutes compétitions confondues. Alors que Leonardo cherche à se renforcer dans l'entrejeu, Ander Herrera a fait savoir dans un entretien accordé à Onda Cero qu'il n'envisageait pas un départ du PSG, malgré son attachement pour l'Athletic Bilbao.

« Je veux en profiter »