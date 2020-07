Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dernier espoir pour Zidane dans ce dossier XXL ?

Publié le 8 juillet 2020 à 7h30 par D.M.

Comme annoncé par Le 10 Sport, le Real Madrid suit avec intérêt les prestations de Kai Havertz. Mais alors que le club espagnol serait aujourd’hui distancé et que Chelsea tiendrait la corde, ce dossier pourrait être relancé. Explications.

Auteur de prestations exceptionnelles avec le Bayer Leverkusen, Kai Havertz suscite l’intérêt de prestigieux clubs européens. Comme annoncé par le 10 Sport le 19 mai dernier, le Real Madrid et Zinedine Zidane sont tombés sous le charme du joueur de 21 ans. Mais la concurrence est rude dans ce dossier puisque le Bayern Munich, le PSG, Manchester United, Barcelone et Liverpool auraient également coché son nom. Malgré l’intérêt de ces équipes, Kai Havertz pourrait finalement prendre la direction de Chelsea. Le journaliste italien Nicolo Schira annonçait ce mardi que les Blues seraient prêts à tout pour mettre la main sur l’international allemand et des contacts auraient été noués avec son entourage.

Chelsea en pole dans le dossier Havertz, mais…