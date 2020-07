Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux pistes XXL à écarter pour James Rodriguez ?

Publié le 8 juillet 2020 à 7h00 par D.M.

Alors que Zinedine Zidane ne compte plus sur lui, James Rodriguez susciterait l’intérêt de nombreux clubs de Premier League à l’instar d’Everton ou encore de Manchester United.

L’aventure de James Rodriguez au Real Madrid semble toucher à sa fin. Arrivé en 2014 contre un chèque de 75M€, le milieu de terrain colombien ne rentre plus dans les plans de Zinedine Zidane et devrait quitter la Casa Blanca cet été. Mais quelle sera la prochaine destination de James Rodriguez ? Journaliste pour OK Diario Eduardo Inda a annoncé que l’Atlético souhaiterait s’attacher les services du joueur madrilène, mais pour 0€. Une demande surprenante, alors que le Real Madrid demande au moins 25M€ pour laisser filer James Rodriguez selon les informations de Marca .

Everton et Manchester United intéressés, mais...