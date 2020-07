Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 voudrait s'attaquer à une piste de Villas-Boas !

Publié le 10 juillet 2020 à 7h30 par B.C.

Alors que l'OM s'intéresserait à Daler Kouzyaïev, en fin de contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg, les Girondins de Bordeaux souhaiteraient également profiter de la situation de l'international russe.

André Villas-Boas le sait, l'OM ne pourra faire aucune folie cet été en raison de ses problèmes financiers, mais cela n'empêche pas le coach portugais de vouloir se renforcer durant le mercato. Ainsi, les prêts et les arrivées libres devraient être privilégiés par le club phocéen, et Daler Kouzyaïev (27 ans) semble avoir le profil parfait. Le milieu polyvalent russe sera libre de tout contrat à partir du 1er août prochain et a déjà disputé la Ligue des Champions avec le Zénith Saint-Pétersbourg, de quoi susciter l'intérêt de l'OM annonçait il y a quelques semaines L'Équipe , mais il y a de la concurrence.

Bordeaux à la lutte avec l'OM pour Kouzyaïev ?