Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or se lancent dans un dernier gros dossier à 5M€ !

Publié le 10 juillet 2020 à 5h00 par A.M.

Déjà bien lancé sur le mercato, le RC Lens, qui a bouclé les arrivées de Gaël Kakuta et d'Ignatius Ganago, serait encore engagé dans un autre dossier chaud qui s'annonce plus compliqué.

On n'arrête plus le RC Lens ! Très ambitieux pour leur retour en Ligue 1, les Sang-et-Or ont d'ores-et-déjà annoncé le recrutement de quatre joueurs : Facundo Medina, Loïc Badé, Wuilker Fariñez et Jonathan Clauss. Mais le club nordiste ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a obtenu un accord pour obtenir les arrivées de Gaël Kakuta et Ignatius Ganago. Le premier débarque d’Amiens sous la forme d'un prêt avec option d'achat tandis que le second arrive de l'OGC Nice pour près de 6M€. Et ce n'est pas fini.

Matusiwa pour finir en beauté ?