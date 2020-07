Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens proche de réaliser un gros coup ?

Publié le 8 juillet 2020 à 13h08 par La rédaction

Grande priorité du RC Lens pour son retour en Ligue 1, Gaël Kakuta se rapprocherait des Sang-et-Or. Un prêt avec option d'achat pourrait finalement convaincre Amiens.