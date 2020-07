Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une décision tonitruante pour Van de Beek !

Publié le 8 juillet 2020 à 13h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid suit Donny Van de Beek depuis plus d'un an, la direction merengue aurait fait savoir au milieu de l'Ajax Amsterdam qu'elle n'était plus intéressée par ses services.

À l'instar de Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek était convoité par quelques-uns des meilleurs clubs au monde à l'issue de la grande saison de l'Ajax Amsterdam. Mais à la différence de ses coéquipiers, le milieu de 23 ans a décidé de faire une année de plus au sein de son club formateur. Pour autant, le Real Madrid n'a pas oublié l'international néerlandais comme vous l'avait expliqué le 10 Sport. Zinedine Zidane a en effet appelé Van de Beek pour lui faire part de son intérêt, mais face aux demandes de l'Ajax, les Merengue auraient pris une décision radicale.

Le Real Madrid lâche Van de Beek !