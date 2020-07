Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Premier League... Coutinho dans une impasse pour son avenir ?

Publié le 8 juillet 2020 à 12h30 par Bernard Colas

Après une nouvelle saison décevante au Bayern Munich, Philippe Coutinho va retrouver le FC Barcelone, mais pour combien de temps ? Le club catalan souhaiterait s'en séparer dès cet été, mais cela ne sera pas si simple.

Impressionnant à Liverpool, Philippe Coutinho a fait le choix de quitter les Reds en janvier 2018 pour rejoindre le FC Barcelone. Une décision que le Brésilien regrette peut-être aujourd'hui. En effet, le milieu de terrain n'est jamais parvenu à s'imposer en Catalogne tandis que Liverpool a depuis tout gagné. Prêter cette saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho n'a pas convaincu la direction bavaroise de lever son option d'achat fixée à 80M€, et retournera donc prochainement chez les Blaugrana , mais cela pourrait être de courte durée.

Le transfert de Coutinho n'a été amorti que de moitié

Alors que le FC Barcelone cherche à vendre pour renflouer ses caisses, Philippe Coutinho apparaît comme le candidat idéal à un transfert cet été, à un détail près. Le club catalan a déboursé près de 150M€ pour s'attacher ses services en 2018 et ne peut pas aujourd'hui accepter n'importe quelle offre puisqu'il doit encore amortir 75M€ de son transfert comme l'explique Goal . De quoi compliquer une éventuelle opération, d'autant que les prétendants ne sont pas nombreux pour le Brésilien. Selon Goal , le PSG et la Juventus n'auraient montré aucun intérêt pour lui. Difficile également d'imaginer un autre club espagnol se positionner sur lui, et il en est de même en Allemagne où seul le Bayern Munich semblait être capable de le récupérer.

Un rebond en Premier League ?