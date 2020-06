Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho est à un tournant de sa carrière !

Publié le 13 juin 2020 à 18h30 par A.C.

Philippe Coutinho, actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, affronte le mercato estival le plus important de sa carrière.

Si on y repense, Philippe Coutinho a-t-il vraiment eu raison de quitter Liverpool en plein hiver 2018, pour rejoindre le FC Barcelone ? Pas sûr. A Anfield, Coutinho était une véritable idole et avec ses prestations, il s’était fait une place parmi les tout meilleurs joueurs du monde. Il a pourtant choisi de quitter Jürgen Klopp et les Reds pour passer six mois sans disputer la Ligue des Champions, à Barcelone. Deux ans plus tard, Klopp et Liverpool sont sur le toit du monde. Coutinho végète lui en Bundesliga avec un Bayern Munich certes sur la route du titre, mais qui devrait le lâcher au terme de son prêt. A Barcelone, il n’y a plus de place pour le transfert le plus cher de l’histoire du club et, désormais, Coutinho doit faire un choix très important. A 28 ans, quelle tournure souhaite-t-il donner à sa carrière ? Selon nos informations, il pourrait notamment rejoindre Pep Guardiola à Manchester City.

Le Barça prêt à payer pour se débarrasser de Coutinho !

En Espagne comme en Angleterre on en est persuadés. Philippe Coutinho n’est plus le bienvenu au FC Barcelone. D’ailleurs, où pourrait-il jouer, alors que c’est déjà l’embouteillage avec Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Ansu Fati ? Ainsi, d’après les informations de The Telegraph , les dirigeants barcelonais seraient disposés à faire un geste, afin de trouver un acheteur pour Coutinho. Et quel geste, puisque le média britannique annonce que le Barça est prêt à payer en partie le futur salaire du Brésilien. Mundo Deportivo annonçait d’ailleurs tout récemment qu’une rencontre est programmée entre les dirigeants barcelonais et Kia Joorabchian, agent de Coutinho, pour discuter de l’avenir.

Guardiola ou Mourinho ?