Mercato - Barcelone : Quique Setien prend position dans ce dossier chaud

Publié le 8 juillet 2020 à 6h45 par T.M.

A un an de la fin de son contrat au FC Barcelone, Arturo Vidal est annoncé sur le départ cet été. Un joueur sur lequel Quique Setien compte toutefois.

Après Arthur Melo et Marc Cucurella, le FC Barcelone espère vendre encore d’autres joueurs cet été afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Plusieurs noms seraient ainsi sur la liste des départs à l’instar de Philippe Coutinho, Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal. Bien que le Chilien ne colle pas forcément à l’ADN Barça, il est régulièrement utilisé par Quique Setien, apportant tout sa hargne dans l’entrejeu. Néanmoins, à un an de la fin de son contrat en Catalogne, Vidal pourrait faire ses valises, notamment pour retrouver Antonio Conte du côté de l’Inter Milan. Un possible départ qui ne devrait toutefois pas faire plaisir à Setien…

« Je compte sur lui »