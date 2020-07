Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avenir, situation… Le Barça s'est expliqué avec le clan Griezmann !

Publié le 7 juillet 2020 à 20h00 par T.M.

Comme annoncé ces derniers jours, le clan Griezmann se serait entretenu avec le FC Barcelone ce mardi pour mettre les choses au point. L’occasion pour mettre les choses au point sur la situation du Français, mais aussi son avenir.

Le malaise Antoine Griezmann fait énormément parler au FC Barcelone. Alors que le Français a dernièrement retrouvé le sourire lors de la dernière rencontre face à Villarreal, son cas était au centre de toutes les interrogations ces dernières semaines. En effet, la gestion du champion du monde a fait énormément parler. Lors des dernières rencontres du Barça, le joueur de 29 ans avait perdu sa place de titulaire dans l’équipe de Quique Setien, qui n’avait, même, pas hésité à le faire rentrer que dans les arrêts de jeu face à l’Atlético de Madrid. Dans le clan Griezmann, on souhaitait donc s’expliquer avec la direction blaugrana à ce sujet. Et on en saurait désormais plus sur les coulisses de cette réunion.

Pas de départ au programme !