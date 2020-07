Foot - Mercato

Mercato : Brest n'en démord pas pour Grbic !

Publié le 7 juillet 2020 à 18h10 par La rédaction

Alors qu’il semblait promis à Brest, Adrian Grbic devrait finalement s’engager avec Lorient. Directeur sportif du club breton, Grégory Lorenzi est revenu sur les coulisses de ce transfert et sur ce retournement de situation.