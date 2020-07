Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde, Setién... Le Barça ne regrette rien !

Publié le 8 juillet 2020 à 5h15 par A.M.

Malgré les tensions autour du FC Barcelone ces dernières semaines, Josep Maria Bartomeu assure que Quique Setién restera en place et qu'il ne regrette pas d'avoir changé d'entraîneurs.

En janvier dernier, le FC Barcelone a décidé de changer d'entraîneurs alors que le club caracolait en tête de la Liga. Ernesto Valverde a ainsi été remplacé par Quique Setién, mais pour le moment, le Barça ne réussit pas mieux puisque depuis la reprise de la saison, le Real Madrid s'envole vers le titre en Championnat. Une situation qui a jeté un froid sur l'avenir de l'ancien entraîneur du Betis Séville seulement quelques mois après son arrivée. Mais non seulement Josep Maria Bartomeu confirme son entraîneur, mais en plus il assure ne rien regretter.

Bartomeu confirme Setién