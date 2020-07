Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or préparent un énorme coup de balai !

Publié le 8 juillet 2020 à 4h45 par A.M.

Très ambitieux pour son retour en Ligue 1, le RC Lens prépare un joli mercato. Mais afin de se renforcer, les San-et-Or vont également connaître un gros dégraissage.

« On en cherche quatre pour renforcer chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif à profil relayeur, un milieu plus créatif et un attaquant au profil complet . » Il y a quelques jours, Franck Haise affichait son souhait pour le mercato du RC Lens. De retour en Ligue 1, les Sang-et-Or sont d'ailleurs déjà très actifs. Facundo Medina, Loïc Badé, Wuilker Fariñez et Jonathan Clauss sont ainsi déjà arrivés, mais les Lensois ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Les noms de Maxime Le Marchand, Mickaël Cuisance, Azor Matusiwa, Gaël Kakuta ou encore Enzo Crivelli circulent avec insistance. Mais avant de poursuivre son recrutement, le RC Lens pourrait bien vendre plusieurs joueurs.

Un important dégraissage arrive