Mercato : Budget, recrues… Le RC Lens annonce la couleur pour cet été !

Publié le 5 juillet 2020 à 18h30 par T.M.

Deuxième de Ligue 2 à l’arrêt de la saison, le RC Lens a validé son ticket pour la prochaine saison de Ligue 1. Reste maintenant à se renforcer pour ne pas faire l’ascenseur. Et chez les Sang-et-Or, on a fixé la marché à suivre pour cet été.

Ça y est, le RC Lens va enfin pouvoir goûter à nouveaux aux joies de la Ligue 1 après avoir passé 6 saisons à l’échelon inférieur. Toutefois, pour les hommes de Franck Haise, la tâche ne sera pas forcément facile pour espérer se maintenir face aux clubs déjà présents dans l’élite. Si les Sang-et-Or pourront compter sur le soutien de Felix Bollaert, le mercato estival sera très important pour venir étoffer l’effectif lensois. Et dans le nord de la France, les grandes manoeuvres ont déjà commencé. En effet, le RC Lens est très actif sur le marché des transferts ayant déjà enregistré 4 arrivées avec Facundo Medina, Loïc Badé, Wuilker Fariñez et Jonathan Clauss. Toutefois, cela ne devrait pas s’arrêter là chez les Lensois. Mais à quoi faut-il alors s’attendre ?

« Il y a beaucoup de noms qui circulent… »

Pour son retour en Ligue 1, le RC Lens vise haut et pour cela, Franck Haise pourrait encore assister à certains renforts. Depuis plusieurs semaines, il est notamment question d’un retour de Gaël Kakuta, aujourd’hui à Amiens. De même, la rumeur Mickaël Cuisance (Bayern Munich) est également dernièrement apparue. Les Lensois vont-ils donc frapper fort sur le marché des transferts ? Pour 20 Minutes , Arnaud Pouille, directeur général du club, a fait le point sur ces rumeurs : « Oui, oui. Et il y a aussi Robert Lewandowski et Thomas Müller (rires). Plus sérieusement, il y a beaucoup de noms qui circulent pour une raison simple. Comme tous les clubs, on est beaucoup appelé en ce moment par les agents. Il suffit qu’on dise qu’on va regarder pour que dans la foulée, certains disent « Lens est intéressé par… ». Mais ce n’est pas parce qu’à un moment donné, on a juste eu la politesse de répondre à un coup de fil qu’il y a un intérêt fort, qu’il est sur une liste et qu’on va déposer une offre… Mais je précise que ce n’est pas le cas sur Mickaël Cuisance qui est en train de briller au Bayern. Il faut vraiment rester raisonnable ».

« On avance à un rythme normal »