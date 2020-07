Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce club de Ligue 1 qui évoque la piste Mickaël Cuisance !

Publié le 5 juillet 2020 à 16h45 par T.M.

A l’instar de l’OM, le RC Lens a également été annoncé parmi les prétendants de Mickaël Cuisance. Une rumeur évoquée par Arnaud Pouille, directeur général des Lensois.

En vue durant cette fin de saison avec le Bayern Munich, Mickaël Cuisance voit son avenir être au centre des débats. A 20 ans, le Français aura-t-il du temps de jeu la saison prochaine en Bavière ? Un prêt pourrait en tout cas lui permettre de continuer sa progression et plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs pour récupérer le milieu de terrain. En Ligue 1, le profil de Cuisance est notamment très apprécié. Le 10 Sport vous révélait ainsi dernièrement que l’OM, par l’intermédiaire d’André Villas-Boas, ne lâchait rien pour le joueur du Bayern après avoir déjà tenté sa chance l’hiver dernier. Mais la concurrence est rude puisque Rennes et Metz sont aussi sur les rangs. Une liste à laquelle il faudrait aussi rajouter le RC Lens, promu en Ligue 1 et qui prépare ainsi la prochaine saison.

« Il faut vraiment rester raisonnable »