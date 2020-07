Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un nouveau terrain de chasse !

Publié le 5 juillet 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Fin connaisseur du marché italien, Leonardo a pris pour habitude de recruter en Serie A afin de renforcer le PSG. Toutefois, ces dernières semaines, le nom de plusieurs joueurs de Premier League ont été cités du côté du club de la capitale. Un nouveau réseau pour Leonardo ?

Revenu au poste de directeur sportif du PSG il y a un an, Leonardo va pouvoir mener à bien son premier mercato sur lequel il bouclera ses propres dossiers. En effet, arrivé très peu de temps avant l'ouverture du mercato estival 2019, le dirigeant brésilien avait d'abord repris les dossiers entamés par son prédécesseur, Antero Henrique. Cet été, Leonardo aura en revanche les pleins pouvoirs, et c'est lui qui sera à l'origine de tous les dossiers. Par conséquent, plusieurs recrues devraient débarquer de l'Italie puisque le directeur sportif du PSG connait parfaitement ce marché qu'il a déjà exploré lors de son premier passage à Paris. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, sa priorité se nomme d'ailleurs Sergej Milinkovic-Savic (AS Roma) tandis que son plan B est Lorenzo Pellegrini (AS Roma). Les noms d'Ismaël Bennacer (Milan AC), Timothy Castagne (Atalanta) ou encore Adam Marusic (Lazio Rome), pour ne citer qu'eux, circulent aussi avec insistance du côté du PSG. Toutefois, depuis quelques semaines, Leonardo semble avoir décidé d'explorer le marché anglais.

Leonardo regarde en Premier League pour recruter...

En effet, la presse anglaise a révélé ces dernières heures que le PSG se penchait sur deux joueurs de Premier League. Ainsi, le Daily Mail assure qu'Allan Saint-Maximin, impressionnant lors de ces dernières sorties avec Newcastle, est dans le viseur du club de la capitale. De son côté, le Daily Express explique que Leonardo garde un œil sur Hector Bellerin, le latéral droit d'Arsenal. Des noms qui s'ajoutent à la liste des joueurs que le PSG surveillent en Premier League. Une liste qui ne cesse de s'allonger. Ainsi, comme révélé par le10sport.com, Leonardo convoite Tiémoué Bakayoko, qui appartient à Chelsea où il est retourné suite à son prêt à l'AS Monaco. Plus récemment, c'est Tanguy Ndombélé, en froid avec José Mourinho à Tottenham, qui est apparu sur la short-list du PSG. Kurt Zouma (Chelsea), Wilfried Ndidi (Leicester) et Wilfried Zaha (Crystal Palace) ont également été cités parmi les pistes parisiennes.

... mais aussi pour vendre

Mais le marché anglais pourrait bien également être utilisé par Leonardo pour vendre des joueurs. Grâce à sa proximité avec Pini Zahavi, le PSG a d'ailleurs déjà fait des affaires par le passé en Premier League avec les ventes de Serge Aurier ou encore de Lucas Moura qui avaient rejoint Tottenham. Cette fois-ci, c'est Idrissa Gueye qui pourrait être poussé vers la sortie. Deux clubs anglais sont d'ailleurs sur le rangs, à savoir Everton et Wolverhampton. Autre joueur suivi en Premier League : Abdou Diallo. Le départ du défenseur est toutefois moins probable. Et ce n'est pas tout puisque Carlo Ancelotti apprécie également Colin Dagba, doublure de Thomas Meunier la saison dernière. Il faut dire qu'Everton pourrait voir filer Djibril Sidibé, prêté par l'AS Monaco, qui aurait été proposé... au PSG ! Autrement dit, Leonardo pourrait bien réalisé des affaires en Angleterre cet été et étendre un peu son réseau qui était très italien jusqu'ici.