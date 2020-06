Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Un club anglais sur une pépite du club !

Publié le 19 juin 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

Selon nos informations, un pensionnaire de Premier League aurait coché le nom de Colin Dagba sur ses tablettes pour le mercato estival.

Porté par Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du PSG, Everton porte un regard très attentif à tout ce qu’il se passe du côté de Paris. Comme révélé par le10sport.com, le pensionnaire de Premier League cible Thiago Silva. Carlo Ancelotti a pris soin de contacter son ancien défenseur afin de lui signifier son intérêt et Everton est en pole position pour récupérer O Monstro, qui est libre de tout contrat et qui semble vouloir découvrir la Premier League. Dans le même registre, Everton pense à Layvin Kurzawa, lui aussi en fin de bail. Et ce n’est pas tout…

Dagba dans le viseur ?

Selon plusieurs sources, Everton songerait aussi à un troisième défenseur parisien en la personne de Colin Dagba. Doublure de Thomas Meunier, le jeune joueur formé au club a pris de l’importance dans l’effectif parisien depuis un an. Mais Dagba ne fait pas encore l’unanimité, notamment auprès de Leonardo, qui n’imagine pas son joueur dans la peau d’un numéro 1 la saison prochaine, même après le départ de Thomas Meunier. Si Paris compte sur Dagba, c’est uniquement dans un rôle de doublure. Everton pourrait avoir une carte à jouer auprès du joueur, notamment avec des garanties de temps de jeu. Au poste, le club de Carlo Ancelotti s’appuie sur Djibril Sidibe, prêté avec option d’achat et auteur d’une superbe saison 2019-2020.