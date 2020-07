Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le RC Lens pourrait jouer un drôle de tour à Eyraud !

Publié le 2 juillet 2020 à 21h45 par La rédaction

Dans les papiers de Jacques-Henri Eyraud, Michaël Cuisance aurait vu un autre club français venir aux renseignements auprès du milieu de terrain du Bayern Munich.

Le mercato de l’OM est lancé. Après les transferts d’Alvaro González et Pape Gueye, Jacques-Henri Eyraud s’active pour renforcer l’équipe de Villas-Boas l’année prochaine en vue des nombreux objectifs à atteindre. Une des pistes étudiées est celle menant à Michaël Cuisance, milieu du Bayern Munich. Auteur d’un formidable but la semaine dernière face à Wolfsburg, le milieu français serait ciblé par l’OM mais les récentes déclarations de son entraîneur Hans-Dieter Flick avait jeté un froid sur un départ : « Nous comptons sur Mickaël. L a saison prochaine, nous aurons besoin d'un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines, il progresse et il a montré aujourd'hui pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois ». Des déclarations qui ne décourageraient pas tout le monde car un autre club français serait passé à l’action pour Michaël Cuisance…

Le RC Lens ciblerait Michaël Cuisance